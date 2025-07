Na derde opgave in zes grote rondes: Bakelants velt oordeel over toekomst van ronderenner Evenepoel

Remco Evenepoel heeft de Tour verlaten na een nieuwe offday. Voor de olympische kampioen was het al zijn derde opgave in zes grote rondes.

Voor Remco Evenepoel lijkt het een haat-liefdeverhouding met grote rondes. Hij won de Vuelta van 2022 en werd vorig jaar derde in de Tour. In 2023 kende Evenepoel ook een offday in de Vuelta en werd hij twaalfde, maar won hij wel drie etappes.

Drie keer gaf Evenepoel er ook al de brui aan in een grote ronde: de Giro van 2021, de Giro van 2023 en nu in de Tour van 2025. Evenepoel zit zo aan een twijfelachtige statistiek van 50% opgaves in grote rondes.

Jan Bakelants plaatst daar wel meteen een kanttekening bij. "Één keer (in 2023, nvdr.) was er die positieve coronatest. Bij z’n eerste opgave in de Giro (in 2021, nvdr.) valt er wel een parallel te trekken met z’n opgave nu. Toen viel hij in augustus 2020", zegt hij bij HLN.

Moet Evenepoel keuze maken tussen grote rondes en klassiekers?

Er lijkt zich nu wel stilaan een keuze te moeten opdringen bij Evenepoel. Blijft hij inzetten op de grote rondes of legt hij zich meer toe op de kleinere rittenkoersen en de klassiekers? Jan Bakelants vindt niet dat die keuze gemaakt moet worden.

Want als iemand als Evenepoel al niet meer mag dromen, wie dan wel nog? Hij blijft dan ook geloven in Evenepoel als renner voor de grote rondes. "Vanaf z’n val in het Baskenland in 2024 is het niet over rozen gegaan voor hem. Het één langgerekte revalidatie, die onderbroken werd door trainingsperiodes", stelt Bakelants nog.