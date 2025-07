Pogacar sprak Evenepoel voor zijn opgave en gaf hem advies: "Dat heb ik hem gezegd"

Remco Evenepoel heeft de Tour de France moeten verlaten. Gele trui en goede vriend Tadej Pogacar stak hem een hart onder de riem en sloot nog af met een grapje.

Voor Tadej Pogacar ziet het er alsmaar beter uit wat een vierde eindzege in de Tour betreft, maar in tegenstelling tot vorig jaar zal Remco Evenepoel al zeker niet naast hem staan in Parijs. De olympische kampioen gaf er in de veertiende etappe de brui aan.

Pogacar reageerde na de etappe op de opgave van Evenepoel. "Ik weet niet juist wat er gebeurd is, maar ik vind het jammer dat hij de Tour heeft moeten verlaten. Hij kon zeker opnieuw op het podium eindigen."

Wat zei Pogacar tegen Evenepoel?

Bij onder meer Sporza vertelde Pogacar dat hij vrijdag na de klimtijdrit nog met Evenepoel had gesproken. "Dat ging over hoe je van dag tot dag gaat, met journalisten die dan altijd al over de volgende zege beginnen.

"Ik zei Remco dat je in het moment moet leven." Volgens de Sloveen weet je als renner nooit wanneer het je laatste dag zal zijn op de fiets, of het nu in de Tour of je carrière is. Genieten van het moment is dan ook de boodschap.

Al zal het voor Evenepoel nu vooral teleurstelling doorspoelen zijn. "Ik wens hem het beste en dat hij snel weer mag terugkeren in het peloton. Maar hij hoeft niet te sterk terug te keren, hé", besloot de Sloveen met een grapje.