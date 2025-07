Trainer speelt open kaart en geeft eindelijk een verklaring voor mindere prestaties van Evenepoel

Remco Evenepoel had het de afgelopen twee dagen moeilijk en verloor veel tijd op zijn concurrenten. Zijn trainer Koen Pelgrim heeft nu wat meer uitleg gegeven over wat er aan de hand is met Evenepoel.

De eerste twee van drie ritten in de Pyreneeën zijn Remco Evenepoel niet goed bevallen. De olympische kampioen verloor op Hautacam en in de klimtijdrit op Peyragudes bijna zes minuten op Tadej Pogacar.

Evenepoel haalde zijn gebruikelijke niveau niet de voorbije dagen en moet ook vrezen voor zijn derde plaats. Zelf kon de olympische kampioen geen verklaring geven voor zijn mindere prestaties, dat doet zijn trainer Koen Pelgrim wel.

Evenepoel had geen ideale voorbereiding op de Tour

De oorzaak moet volgens Pelgrim gezocht worden in de Dauphiné. Daar begon Evenepoel goed, maar ging het de laatste dagen ook minder, onder meer door allergieën. "Na de Dauphiné heeft hij een moeilijke periode gehad op training", geeft Pelgrim toe bij Sporza.

Evenepoel herstelde niet goed van Dauphiné en had ook moeite om zijn trainingen volledig af te werken, hij had moeite met intensiteit. Er is dan ook bijgestuurd in aanloop naar de Tour met extra rust.

Van de ideale aanloop naar de Tour was dus geen sprake. Evenepoel is niet slecht, maar hij kan niet constant presteren. "Er zitten zwakke dagen tussen. Wat hij gemist heeft in de winter, daar kan je het voor een groot stuk zoeken."