Vriendin Anna Eikendal over ellendige eerste Tour van Thibau Nys: "Toen brak mijn hart"

Thibau Nys beleefde nog maar weinig plezier aan zijn eerste Tour de France. Ook voor zijn vriendin Anna Eikendal is het moeilijk.

Al tijdens de voorbereiding op zijn eerste Tour de France liep er veel mis voor Thibau Nys. Hij had het op hoogtestage moeilijk om goed te trainen en viel dan ook nog eens in een afdaling. Tijdens de Baloise Belgium Tour werd Nys dan ziek.

Niet ideaal en dat was ook zijn valpartij in de eerste etappe niet. Nys ging na 50 kilometer tegen de grond en liep een schaafwonde op aan zijn knie. Ik was nog op het werk toen Thibau was gevallen", zegt zijn vriendin Anna Eikendal bij ROBtv.

Vriendin van Thibau Nys zakte eerder af naar de Tour

Ze kreeg veel berichten dat Nys was gevallen, maar ze was op dat moment niet naar de Tour aan het kijken. Pas 's avonds werd haar duidelijk dat Nys geen ernstige blessures had opgelopen, maar wel pijn leed.

"Er was één beeld waarop zijn gezicht helemaal vertrokken was van de inspanning om terug te keren. Toen brak mijn hart toch wel." De Nederlandse ging de dag daarna al naar de Tour, vroeger dan gepland.

"Dat was niet het plan, maar je merkt dat hij na zo’n dag steun nodig heeft. Dan wil ik er gewoon voor hem zijn", besluit Eikendal nog. Ze bleef enkele dagen in de Tour met Isabelle Nijs, de moeder van Thibau.