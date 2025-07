Belgische ex-renners nemen het op voor Evenepoel en verdedigen hem tegen kritiek die internationaal de kop opsteekt

Remco Evenepoel legt de lat voor zichzelf al hoog genoeg. De kritiek die er internationaal dan bijkomt, kan hem wellicht gestolen worden.

In de podcast TheMove maakten ze reeds voor de bergrit naar Luchon-Superbagnères de kritische bedenking of Remco Evenepoel wel een toekomst heeft als groteronderenner. Dat is een geluid dat internationaal alleen maar meer weerklank zal krijgen na zijn opgave. In eigen land zijn er genoeg stemmen die het nog zien zitten met Remco.

In De Zondag wordt de stelling voorgelegd aan Jurgen Van den Broeck of Evenepoel niet meer een eendagsrenner is. "Ja, dat is zijn grootste kwaliteit. Maar ook in een grote ronde liet hij al mooie dingen zien. Ik vind het erover om te zeggen dat Evenepoel geen ronderenner is. Binnen de ploeg zal men wel op zoek gaan naar een verklaring voor deze mindere Tour."

Evenepoel moet opgave niet dramatiseren

Als die verklaring gevonden is, is het op naar de volgende Tour. Marc Sergeant laat bij Het Nieuwsblad weten dat deze opgave niet het einde van de wereld hoeft te zijn. De voormalige ploegleider vindt niet dat Evenepoel zijn opgave mag dramatiseren. Er zijn immers genoeg goede renners die ooit de strijd moesten staken in de Tour.

Sep Vanmarcke komt dan weer aan het woord in Café Koers, de podcast van Het Nieuwsblad. "Ik had de opgave niet verwacht. Ik begrijp dat hij de motivatie kwijt was nadat hij drie dagen op rij niet kon volgen. Ik hoopte dat hij in de gruppetto verder zou rijden en nog voor één of twee etappezeges zou gaan. Ik begrijp wel dat hij ontredderd uit de wedstrijd stapt."

Vanmarcke gelooft nog in ronderenner Remco

Bij Sporza Tour weerlegt Vanmarcke het sentiment dat Remco geen ronderenner zou zijn. "Als hij een goeie winter kan doormaken, moet hij in de toekomst toch dichter bij jongens als Vingegaard en Pogacar kunnen sluipen. Zijn talent is niet weg, zijn werklust is ook niet weg. Evenepoel focust zich ook nog maar enkele jaren op die grote rondes. Ik denk dat hij daar nog altijd progressiemarge in heeft."