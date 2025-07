De Cauwer geeft zijn ongezouten mening en benoemt wat Evenepoel moet veranderen: "Kijk naar Pogacar en Van der Poel"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

José De Cauwer heeft de opgave van Remco Evenepoel als co-commentator beleefd. De oud-bondscoach vindt dat Evenepoel moet leren van Pogacar en Van der Poel.

In de analyse van de veertiende Tourrit voor Sporza gaat het natuurlijk grotendeels over Evenepoel. De Cauwer zag al dat het voor Remco pijnlijk was om tijdens de tijdrit ingehaald te worden door Vingegaard. De opgave moet daar echter niet aan geweten worden, maar wel aan een samenloop van omstandigheden en teleurstelling.

De Cauwer benadrukt de etappezege van Evenepoel, maar kan er niet omheen dat we in de bergen geen progressie gezien hebben. Voorts hoopt de wielerkenner dat ze bij Soudal Quick-Step snel de oorzaak kennen van het minder presteren van Evenepoel. Het hoeft geen seizoenseinde in mineur te worden: De Cauwer sluit een WK-zege van Evenepoel niet uit.

De Cauwer vindt houding Evenepoel gecrispeerd

Er volgt wel nog een duidelijke boodschap over de houding van Remco Evenepoel tijdens de koers. "Hij zou wat relaxter moeten zijn. Dat gespannene, gecrispeerde moet eruit. Die bewegingen op het einde naar de cameraman bijvoorbeeld. Je weet toch dat dat erbij hoort. Het is de logica zelve dat hij daar gefilmd wordt, met zijn status."

De Cauwer vindt dat Evenepoel zich daar niet druk in moet maken. "Eigenlijk mag dat niet meer. Hij moet dat weten. Hij moet zich meer amuseren in de koers." Toewijding is ook wel een mooi iets. "Kijk naar renners als Pogacar en Van der Poel, hoe zij naar de koers kijken. Die mannen doen er ook alles voor, maar die proberen nog wat speels te blijven."

Remco Evenepoel blijft een topper

Dat zijn dan ook wel de absolute toppers, maar ook Remco Evenepoel mag in die categorie geplaatst worden. Daar verandert een opgave tijdens de Tour de France niets aan. We wensen hem dus vooral wat meer speelsheid toe.