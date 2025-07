Gilbert heel erg triestig, maar Carcassonne maakt hem weer enthousiast: Van Aert en Van der Poel zijn opnieuw aan zet

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Dit is weer een dag voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel om uit te pakken. Carcassonne als aankomstplaats biedt mogelijkheden om aan te vallen. Ook Philippe Gilbert is verlekkerd op een geanimeerde etappe.

De voormalige wielerkampioen kan wel een opkikker gebruiken, want hij laat op X weten dat hij treurt om enkele Belgische opgaves. "Het is triest om de Tour verder te zien gaan zonder Steff Cras en Remco Evenepoel!" Gilbert wenst beiden een spoedig herstel. "Ik hoop dat jullie snel weer nieuwe doelen stellen", voegt 'Phil' eraan toe.

Philippe Gilbert weet ook wel wat het is om te moeten opgeven in de Tour de France. Hij maakte het zelfs liefst vier keer mee in zijn carrière. Hij beseft dan ook als geen ander dat er eerst een mentaal herstel zal moeten optreden. Pas daarna kunnen Cras en Evenepoel de training hervatten en weer werken richting nieuwe doelstellingen.

Gilbert verwacht grote kopgroep

Gilbert kijkt wel uit naar de Tourrit van vandaag. "Carcassonne is dikwijls een stad waar ontsnappingen het halen! Op basis van het parcours heb ik de indruk dat er wel eens een groep kan vertrekken van minimum 30 renners!" Gilbert verwacht dus een grote belangstelling in het peloton om in de ontsnapping van de dag te zitten.

Wellicht ook onder de geïnteresseerden: Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De bookmakers dichten hen goede kansen op de ritzege toe. Van Aert maakt nog altijd jacht op een eerste ritzege dit jaar. Het zou zijn tiende zijn in totaal. Hij is helemaal verlost van het juk van knecht van Vingegaard, nu de Deen tweede lijkt te eindigen in de Tour.

Op het lijf geschreven van Wout en Mathieu

Van der Poel heeft al veel gegeven, maar zal geen gelegenheid onbenut laten om de Tour nog wat meer te kleuren. Het profiel van de vijftiende rit is duidelijk: na de start in Muret volgen er twee beklimmingen van 3e categorie en één van 2e categorie. Daarna is het nog zo'n 45 kilometer tot de finish. Dit moet Wout en Mathieu liggen.