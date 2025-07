Is hij dé Belgische hoop en dus man van de toekomst? "Moet met de top meekunnen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jarno Widar moet het volgende paradepaardje van Lotto worden. Deze week heeft hij bij de beloften opnieuw alles aan gort gereden. En zo wordt het stilaan echt wel genieten naar de toekomst toe.

In de 61e Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc was het al Jarno Widar wat de klok sloeg. De slotrit op weg naar Breuil Cervinia leverde een nieuw dagsucces op voor de jonge Belg.

Toekomst oog rooskleurig

In een sprint met drie wist hij te winnen van Jakob Omrzel en Liam O'Brien. Voor Widar was het meteen zijn derde ritzege op een rij en ook in het eindklassement staat er op hem geen naam.

De eerste achtervolger (Mateo Ramirez) volgt in het eindklassement op bijna vier minuten, met Jasper Schoofs was er nog een tweede Belg te vinden in de top-10 van het eindklassement.

Met de besten meekunnen

Volgend jaar zal er misschien al een échte grote ronde inzitten voor Widar. "Het zal alleen kijken worden met welke insteek we gaan. Misschien dat we een paar ritten uitkiezen en dan afwachten hoe het gaat. Na 2 weken kan hij er eventueel al uitstappen."



"Jarno zal de ploeg naar een hoger niveau brengen, vooral op het klimdomein. Hij moet met de top kunnen meegaan. Maar ook de mentale weerbaarheid en de positionering spelen een rol. Daar moet nog aan gewerkt worden. Al wijst alles erop dat het goed zit voor de toekomst."