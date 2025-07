Wat rest er Evenepoel dit seizoen nog? Bondscoach Pauwels noemt meteen twee doelen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel heeft de Tour de France in de veertiende etappe moeten verlaten. Welke doelen komen er dit seizoen nog aan voor de olympische kampioen?

Geen tweede Tourpodium op rij voor Remco Evenepoel. De dubbele olympische kampioen moest in de veertiende etappe opgeven in de Tour de France. Na alweer een slechte dag zag Evenepoel het niet meer goedkomen.

Volgens bondscoach Serge Pauwels heeft Evenepoel nu vooral steun nodig. "Het is nu een ontgoocheling, maar hij is altijd heel sterk in zijn comebacks", zegt Pauwels bij Sporza Tour op Radio 1.

Evenepoel moet deze teleurstelling nu een plaats kunnen geven. De oorzaak van de opgave van Evenepoel is volgens Pauwels logisch, namelijk zijn verstoorde winter door zijn ongeval op training.

Maakt Evenepoel doel van WK en EK?

En dan is het zaak van nieuwe doelen stellen. De Vuelta, waar ook Pogacar en Vingegaard aan de start staan, staat (voorlopig) niet op zijn programma. Pauwels denkt vooral aan de kampioenschappen.

"Evenepoel kan gevaarlijk zijn in het najaar op het WK (eind september) en EK (begin oktober). Hij kan daar absoluut nog iets maken van zijn seizoen." Op het WK in Rwanda kan Evenepoel voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden en tweede keer wereldkampioen op de weg worden.