Wat zal Trine daar van zeggen? Jurgen Van den Broeck zet puntjes op de i over Wout Van Aert: "Zal zwaar uithalen"

Als we Jurgen Van den Broeck mogen geloven, komt Wout van Aert nog wel met iets voor de dag in deze Tour de France. Dat het geen Tour grand-cru is voor Wout, is volgens de ex-renner de logica zelve.

Jurgen Van den Broeck laat zich in De Zondag uit over de Tour de France van Wout van Aert. "Hij heeft het zelf mooi verwoord. Wout heeft zijn topjaar gehad en daarna is het moeilijk om zoiets te evenaren." Dat topjaar moet dan 2022 zijn geweest, met een solo in Calais, een sprintzege in Lausanne, een tijdritzege in Rocamadour en de groene trui.

Bij veel renners wordt de progressie in hun carrière ook afgeremd door valpartijen. Wout van Aert is daar geen uitzondering op. "Ook bij hem spelen de vele valpartijen een rol." Tijdens één van de Tour-uitzendingen werd dit benadrukt door de rechterknie van Wout van Aert van dichtbij in beeld te nemen. Die is sinds de Vuelta zwaar toegetakeld.

Het gezinsleven van Van Aert

"Daarnaast is hij intussen een jaartje ouder en heeft hij thuis kindjes rondlopen." Over Van Aert doet al wel langer de theorie de ronde dat hij zich minder durft smijten in het peloton, omdat hij zijn gezinsleven in het achterhoofd zou houden. "Het is niet evident. Maar ik zie hem in deze Tour wel nog zwaar uithalen", blijft Van den Broeck positief.

We mogen ons dus nog verwachten aan een straffe stoot van Van Aert. In de Tour is het dan altijd de vraag of dat in dienst van Vingegaard is of ten voordele van zijn eigen kansen. "In dienst van Vingegaard? Neen, het zal voor zichzelf zijn", oordeelt Van den Broeck. Wat zal Trine Hansen, mevrouw Vingegaard, daar van zeggen?

Positie Vingegaard lijkt vast te liggen

Inmiddels maakt het misschien ook minder uit. De Tourzege lijkt te hoog gegrepen, maar Jonas Vingegaard staat wel stevig op de tweede plaats. Behoudens mirakels zal de Deen ook op die plek in het klassement blijven staan.