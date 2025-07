Kreeg hij te veel hulp van de motoren? Wellens dient giftige Simmons duidelijk van antwoord

Tim Wellens won met een indrukwekkende solo van zo'n 40 kilometer zijn eerste etappe in de Tour. Al vond niet iedereen dat Wellens het eerlijk speelde.

Op het Belgisch kampioenschap pakte Tim Wellens al uit met een solo van zo'n 40 kilometer en dat deed hij in de Tour nog eens over. In de 15de etappe richting Carcassonne liet hij zijn medevluchters achter met een stevige aanval.

De Amerikaanse kampioen Quinn Simmons vond echter dat Wellens niet op een eerlijke manier had gewonnen. "De sterkste renner, die ook het beste moment koos achter de motor. Dat hebben jullie toch ook gezien?"

"Het is wat het is, we hebben het al een paar keer gezien in deze Tour. Op een dag zal het in mijn voordeel zijn, maar meestal is het in je nadeel", ging de Amerikaan van Lidl-Trek nog verder.

Wellens dient Simmons van antwoord

Bij Vive le Vélo reageerde Wellens op de uitspraken van Quinn Simmons. "Dat vond ik niet zo leuk om te horen. Hij had zelf ook als eerste kunnen demarreren. Ik denk trouwens niet dat ik veel hulp heb gekregen van de motoren."

"Als Quinn Simmons dat zegt..." Wakker zal Wellens er wellicht niet van hebben gelegen. Hij vervolledigde met zijn ritzege in de Tour zijn trilogie in de grote rondes na twee ritzeges in de Giro en twee in de Vuelta.