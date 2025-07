Rijdt Evenepoel de Vuelta na opgave in de Tour? Lefevere geeft zijn ongezouten mening

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel stapte zaterdag uit de Tour de France na een derde slechte dag op rij. Voor Patrick Lefevere is nu vooral rust aan de orde voor Evenepoel.

In de Tour de France zag Remco Evenepoel zichzelf niet meer verbeteren en dus besliste hij om af te stappen. De olympische kampioen, die vorig jaar nog derde werd in de Tour, moest een nieuwe podiumplaats dus vergeten.

Evenepoel trok met een aantal mecaniciens van de ploeg zaterdag ook al naar McDonalds. "Groot gelijk. Nu mag hij opnieuw iets eten", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. En dat na maanden op zijn voeding te hebben gelet.

Wat er nu op het programma staat voor Evenepoel, is nog niet duidelijk. Volgens Lefevere moet Evenepoel eerst even zijn hoofd leegmaken en tot rust komen na alle spanning van de voorbije maanden.

Geen Vuelta, wel WK voor Evenepoel

Jan Bakelants stelde al dat Evenepoel graag aan de start van de Vuelta zou zien op 23 augustus. "Wat mij betreft is de Vuelta geen optie", zegt Lefevere. Want er zal dan altijd verwacht worden dat hij een klassement zal rijden.

Lefevere ziet Evenepoel liever via eendagswedstrijden toewerken naar het WK in Rwanda. "Ik ben ter plaatste geweest en dat is een parcours dat Remco honderd procent moet liggen", stelt Lefevere nog.