Speelt verkoudheid hem parten in laatste Tourweek? Pogacar zegt hoe het met hem gaat

Tadej Pogacar staat op zes ritten van zijn vierde eindzege in de Tour de France. De Sloveen kampt wel al enkele dagen met een verstopte neus en keelpijn.

Na zijn tweede plaats zaterdag in Luchon-Superbagnères gaf Tadej Pogacar toe dat hij zich niet helemaal top voelde en met kleine verkoudheid kampt. Het houdt de Sloveen echter niet tegen om top te presteren in de Tour.

Pogacar was zondag wel blij dat er maandag opnieuw een rustdag is in de Tour, ondanks dat het peloton nog maar vijf dagen had moeten koersen doordat de eerste rustdag in de Tour op een dinsdag viel.

"Ik kan niet wachten om een beetje te bekomen. Of ik me al beter voel? Ik weet het niet. Volgens mij rijdt het halve peloton rond met een pijnlijke keel en een verstopte neus. Daar hoor ik ook bij, al enkele dagen."

Pogacar kent oorzaak van verkoudheid

Toch won Pogacar met twee minuten voorsprong op Vingegaard op Hautacam en was hij ook de beste in de klimtijdrit op Peyragudes. De Sloveen denkt ook te weten wat de oorzaak is van zijn lichte verkoudheid.

"Ik denk dat we gewoon te veel ijs eten. Dat is niet het beste voor de keel. En de airco en al het extra werk op het podium na de etappes, het resulteert allemaal in een verstopte neus en wat gehoest."