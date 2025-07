Thibau Nys laat zich voor het eerst zien in de Tour, maar baalt ook opnieuw stevig

In de vijftiende etappe van de Tour de France kwam Thibau Nys eindelijk boven water. Hij zat mee in de goede ontsnapping, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met de twaalfde plaats.

In de eerste veertien etappes van de Tour de France was Thibau Nys amper of niet vooraan in de koers te zien. Door een val op stage en ziekte tijdens de Baloise Belgium Tour had Nys niet de beste voorbereiding op de Tour.

In de eerste etappe kwam hij dan ook nog eens ten val. Nys zag zijn kansen op ritwinst in rook opgaan in de eerste week en dacht zelfs aan opgeven als hij niet meer beter zou worden in de tweede week van de Tour.

In de vijftiende etappe zat Nys wel eens mee in de ontsnapping. "Het was jammer dat we door die val achter de feiten aanholden", zei Nys achteraf bij Sporza. Daardoor was het peloton in twee stukken gebroken en het duurde lang voor ze weer vooraan aansloten.

Waarom is Nys teleurgesteld?

"Ik maakte zelf vaak de move naar de kopgroep, maar telkens was er dan weer iemand vertrokken", ging Nys verder. Hij sprintte in Carcassonne uiteindelijk naar de twaalfde plaats. En daar was hij niet tevreden mee.

"Ik heb er het maximum uitgehaald. Jammer, want ik had voor het eerst echt goede benen. Dat is positief, maar je koopt er niets mee", besloot de teleurgestelde Nys nog.