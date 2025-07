Wil de Tourorganisatie Tadej Pogacar bang maken? Gele trui reageert klaar en duidelijk

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Poagcar staat op zes ritten van zijn vierde eindzege in de Tour de France. In de slotweek liggen er wel nog enkele beklimmingen waar de Sloveen het moeilijk had tegen Vingegaard.

Met een voorsprong van 4'13" op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard begint Tadej Pogacar dinsdag aan de slotweek van de Tour. Vorig jaar had de Sloveen iets minder marge, toen bedroeg zijn voorsprong 3'09". De slotweek begint dinsdag met een etappe naar de Mont Ventoux. Op die beklimming kon de toen nog onbekende Vingegaard in 2021 Pogacar voor het eerst lossen bergop, maar de Sloveen kwam in de afdaling nog terug. Nu ligt de aankomst op de top van de Mont Ventoux. Donderdag staat er ook aankomst boven op het programma, dan op de Col de la Loze. Op die beklimming stortte Pogacar in 2023 helemaal in en verloor hij voor de tweede keer op rij de Tour. Neemt Pogacar ook revanche op de Mont Ventoux en Col de la Loze? "Ik denk dat ze die beklimmingen in het parcours hebben gezet om mij een beetje bang te maken", lachte Pogacar op zijn persconferentie. In week twee was er ook al een etappe naar Hautacam, waar Pogacar in 2022 moest lossen, maar waar hij revanche nam. "Ik vind die klimmen leuk", zei Pogacar. "De Mont Ventoux is iconisch en de Col de la Loze is een van de zwaarste klimmen die ik ooit gedaan heb. Ik zeg niet dat ik revanche wil nemen. Ik wil gewoon betere benen hebben dan tijdens die 2 bepaalde dagen."