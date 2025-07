🎥 Paret-Peintre bezorgt Soudal Quick-Step vierde ritzege, Vingegaard en Pogacar vechten stevig duel uit

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Fransman Valentin Paret-Peintre heeft de zestiende etappe in de Tour de France gewonnen op de Mont Ventoux. Jonas Vingegaard viel Tadej Pogacar enkele keren aan, maar kon geen tijd goedmaken.

Na de tweede rustdag in de Tour de France trok het peloton zich opnieuw in een razende vaart op gang in Montpellier. Na alweer een bijzonder snel openingsuur vormde zich een kopgroep van zo'n 30 renners.

Het peloton gaf de vluchters ruim zes minuten voorsprong en dus zat de winnaar vooraan. Enric Mas reed snel weg op de Mont Ventoux, maar kreeg na enkele kilometers in de aanval Healy, Buitrago en Paret-Peintre op zijn nek.

Healy en Paret-Peintre vielen elkaar slag om slinger aan, maar raakten niet van elkaar af. Uit de achtergrond kwam nog Van Wilder terug in de slotkilometer en hij zette zich op kop voor Paret-Peintre. De Fransman maakte het werk af en pakte de ritzege op de Mont Ventoux.

Vingegaard probeert, Pogacar kraakt niet

Bij de favorieten had Visma-Lease a Bike zijn pionnen uitgezet met Benoot en Campenaerts in de vlucht. Vingegaard viel enkele keren aan en gebruikte zijn ploegmaats als tussenstations. Pogacar volgde echter gezwind.

Ook Pogacar viel nog één keren aan, maar plooien deed Vingegaard niet. In de eindsprint smeerde Pogacar zijn concurrent wel nog twee extra seconden aan, waardoor het verschil tussen de twee nu 4'15" is.

