Campenaerts "kickt" op de Mont Ventoux en deelt stevige waarschuwing uit aan Pogacar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Victor Campenaerts speelde opnieuw een belangrijke rol voor zijn kopman Jonas Vingegaard. En Visma-Lease a Bike is niet van plan om zich gewonnen te geven voor de laatste etappe in Parijs.

Het verschil tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard is meer dan vier minuten en de Deen wilde daar meteen na de tweede rustdag een slag slaan. Benoot en Campenaerts zaten in de vlucht en hielpen hun kopman op de Mont Ventoux.

Eerst kwam Vingegaard Benoot tegen, die drie minuten voluit ging. "Het is niet normaal hoe snel die mannen bergop rijden. Als ik naar mijn waardes kijk, daar eindig ik mee in de top 10 in de Waalse Pijl", zei Benoot achteraf bij Sporza.

Na de buurt van Benoot ging Vingegaard, met Pogacar in zijn wiel, op zoek naar Campenaerts. Ook hij zette zich op kop voor zijn kopman, die zo uit de wind kon zitten. "Dat was gewoon kicken om te doen", zei Campenaerts.

Campenaerts waarschuwt Pogacar voor Montmartre

De vier aanvallen van Vingegaard brachten wel niets op, de Deen verloor in de sprint zelfs nog twee seconden. De appreciatie voor het werk van zijn ploegmaats was wel groot, Vingegaard bedankte Campenaerts na de finish.

"Dat waardeer ik echt enorm. Voor dit werk ben ik bij de ploeg gekomen." Op de twee aankomsten bergop die nog komen, Col de la Loze en La Plagne, zal Visma-Lease a Bike Pogacar ook bestoken. "En op Montmartre", waarschuwde Campenaerts nog.