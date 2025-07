Drama voor Alpecin-Deceuninck? Roodhooft helder over opgave van Van der Poel

Na Jasper Philipsen is Alpecin-Deceuninck ook Mathieu van der Poel kwijtgespeeld in de Tour. De Nederlander heeft een longontsteking, ploegbaas Philip Roodhooft geeft meer uitleg.

Alpecin-Deceuninck is nu helemaal onthoofd in de Tour. De ploeg van de broers Roodhooft zag eerst Jasper Philipsen uitvallen na een valpartij op dag drie, nu moest Mathieu van der Poel uit de Tour stappen met een longontsteking.

Van der Poel had al enkele dagen last van een verkoudheid. Maandag ging hij tijdens de rustdag nog mee met het koffieritje van Alpecin-Deceuninck. Daarna is de Nederlander ziek geworden en kreeg hij koorts.

Met Christoph Roodhooft en de ploegdokter van Alpecin-Deceuninck trok Van der Poel naar het ziekenhuis in Narbonne. Daar werd een longontsteking vastgesteld bij de Nederlander.

Roodhooft wil opgave Van der Poel niet dramatiseren

"Dan is er maar één optie, ja", zegt Philip Roodhooft bij Sporza. "Het is uiteraard vervelend voor ons, maar er zijn veel renners ziek. We hoeven dit ook niet te dramatiseren. We zitten niet in de positie om te klagen alsof alle miserie bij ons terecht is gekomen."



Dinsdagochtend heeft Roodhooft Van der Poel niet meer gezien, ook maandagavond aan het diner was de Nederlander niet aanwezig. "Uiteraard is hij er niet blij mee, maar als het zo duidelijk is, dan is er geen twijfel over wat er moet gebeuren."