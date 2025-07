Foré trekt opvallende conclusie na vierde ritzege Soudal Quick-Step: "Dé les van de Tour"

Soudal Quick-Step kreeg een klap door de opgave van Remco Evenepoel, maar heeft de rug gerecht. Met Valentin Paret-Peintre won The Wolfpack al zijn vierde etappe in deze Tour.

Zaterdag kreeg iedereen bij Soudal Quick-Step een klop van de hamer door de opgave van Remco Evenepoel. Het eindklassement moest The Wolfpack uit zijn hoofd zetten en de knop moest omgedraaid worden naar etappezeges.

Drie dagen na de opgave van Evenepoel was Soudal Quick-Step al opnieuw aan het feest met een overwinning van Valentin Paret-Peintre op de Mont Ventoux. "Dat is het leven, dat is de koers", zei CEO Jurgen Foré bij Sporza.

Teamwork leverde Soudal Quick-Step al vier ritzeges op

Foré was ook bijzonder tevreden over het teamwerk van Soudal Quick-Step. Eenkhoorn reed zich leeg voor de Mont Ventoux, in de slotkilometer kwam Van Wilder ook nog terug uit de achtergrond om een lead-out te doen voor Paret-Peintre.

Met vier ritzeges in de Tour de France (twee keer Merlier, Evenepoel en Paret-Peintre) doet enkel UAE Team Emirates-XRG (vier keer Pogacar en Wellens) beter. En dat maakt Foré bijzonder trots op zijn "kleine ploeg".

"Dat is een gezonde ingesteldheid. We doen het met de middelen die we hebben. Een team kan altijd meer dan iemand alleen. Dat is de les van deze Tour", besloot de CEO van Soudal Quick-Step.