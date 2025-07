Had Merlier uit de Tour moeten gezet worden? Naesen is streng: "De Tour is geen chirokamp"

Het verhogen van de tijdslimiet in de klimtijdrit van 33% naar 40% zorgde voor onbegrip in het peloton. Ook Oliver Naesen vond dat niet kunnen.

Net voor de start van de klimtijdrit op Peyragudes besliste de organisatie van de Tour op de tijdslimiet nog op te trekken van 33% naar 40%. De kans zou zo minder groot zijn dat de sprinters buiten tijd zouden finishen.

En het optrekken van de tijdslimiet was ook nodig, want als die op 33% was gebleven, dan hadden er zes renners naar huis moeten gaan. Daarbij onder meer Europees kampioen Tim Merlier en Biniam Girmay.

"Ik hoor dat ploegleider Davide Bramati al dagen aan het bellen was met de jury om dat gedaan te krijgen. Terwijl Tim Merlier perfect in staat moet zijn om binnen de ‘normale’ drieëndertig procent van de tijd te blijven", zegt Oliver Naesen bij Het Nieuwsblad.

Was de tijdslimiet te mild voor de sprinters?

Een klimtijdrit is wel een uitzonderlijke discipline en met Tadej Pogacar is er ook een uitzonderlijke renner die bijzonder snel bergop rijdt. Toch vindt Oliver Naesen ook dat geen argument om de tijdslimiet op 40% te leggen.

"De Tour is geen chirokamp of een Granfondo. Uitrijden moet een prestatie op zich zijn. Ik vind dat een klimtijdrit een filter mag zijn om de ‘lijken’ er van tussen te halen. In een klimtijdrit is de tijdslimiet al groter dan in een normale etappe."