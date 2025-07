Heeft Visma-Lease a Bike de Tourzege al opgegeven? Analisten zien duidelijke signalen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met nog zes etappes voor de boeg moet Jonas Vingegaard een achterstand van meer dan vier minuten goedmaken op Tadej Pogacar. Gelooft Visma-Lease a Bike wel nog in de Tourzege?

Jonas Vingegaard sprak vol zelfvertrouwen op de tweede rustdag van de Tour. De Deen gelooft nog altijd dat hij dit jaar voor de derde keer de Tour kan winnen. Ook al moet hij al een achterstand van 4'13" goedmaken op Pogacar.

De Deen slaagde er wel nog geen enkele keer in om ook maar één seconde goed te maken op Pogacar. Kan Vingegaard in de slotweek dan nog meer dan vier minuten wegrijden van de Sloveen? De kans lijkt klein.

Mikt Visma-Lease a Bike op ritzeges en ploegenklassement?

Bij Visma-Lease a Bike lijken ze de knop al te hebben omgedraaid, dat ziet ook Benji Naesen. "Visma is bezig met de troostprijzen op te rapen. Ritzeges, maar bijvoorbeeld ook het ploegenklassement", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Met Simon Yates won Visma-Lease a Bike al één etappe, de Nederlandse ploeg zal in de slotweek met Van Aert, Campenaerts, Kuss en Yates proberen om daar nog een tweede ritzege bij te doen.

"Ik snap dat Visma zijn tactiek bijstuurt", zegt Sep Vanmarcke. Het is ook duidelijk dat Matteo Jorgenson niet sterk genoeg is om het spelletje van twee tegen één te spelen tegen Pogacar." De Amerikaan is weggezakt naar de 15de plaats, op 32 minuten van Pogacar.