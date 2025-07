Jonas Vingegaard ontkent opvallende vaststelling in de Tour: "Maakt mij niet uit"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard heeft een stevige inzinking van Tadej Pogacar nodig in de slotweek om voor de derde keer de Tour te winnen. De Deen lijkt wel meer te genieten dit jaar.

In de eerste week van de Tour koerste Jonas Vingegaard bijzonder aantrekkelijk. De Deen trok in de eerste etappe zelf de beslissende waaier en viel zelfs op het vlakke aan. Iets wat de Deen nog niet veel zagen doen.

En ook op andere vlakken zien we een andere Vingegaard tijdens deze Tour. "Zijn houding is heel ontspannen, hij lijkt veel meer te lachen en hij is heel vrolijk", stelde Robbie McEwen al vast bij TNT Sports.

Daardoor werd Tadej Pogacar bijzonder populair. "Iedereen houdt van die manier van koersen en praat daarover. Misschien ontdekt Jonas dat deze manier ook goed bij hem past. Als je veel moet afzien, kun je maar net zo goed jezelf vermaken", zei McEwen nog.

Wil Vingegaard zijn imago oppoetsen?

Op zijn persconferentie op de tweede rustdag kreeg Vingegaard de vraag of hij nu bewust meer ontspannen is en grapjes maakt om zijn imago te verbeteren. "Neen, zeker niet. Het maakt mij niet uit wat mijn imago is", citeert Het Nieuwsblad de Deen.

"Het klopt dat ik nu op een bepaalde manier meer plezier heb, maar dat is zeker niet met de bedoeling om aan mijn imago te werken", zei Vingegaard nog. Voor de Deen telt enkel een derde Tourzege.