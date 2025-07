Mathieu van der Poel reageert aangeslagen na opgave in de Tour de France

Mathieu van der Poel komt niet meer aan de start van de 16de etappe in de Tour. De Nederlander heeft een longontsteking en moet rusten.

Afgelopen week klaagde Mathieu van der Poel al over een verstopte neus en een verkoudheid in de Tour. Voor de start van de 15de etappe naar Carcassonne kreeg de Nederlander ook niets binnen en dronk hij voor de start een liter cola.

Tijdens de rustdag werd de toestand van Van der Poel erger, hij ontwikkelde ook koorts en moest naar het ziekenhuis in Narbonne. Daar werd bij de Nederlander een longontsteking vastgesteld, hij moet de Tour dan ook verlaten.

Van der Poel moet nu rusten, over een week zal de Nederlander opnieuw onderzocht worden. In september wil Van der Poel een gooi doen naar de wereldtitel mountainbiken, het is onduidelijk of dat doel in gevaar komt.

Opgave in de Tour doet pijn bij Van der Poel

Bij Van der Poel is zijn opgave in de Tour hard aangekomen. "Dit doet heel veel pijn", schrijft de Nederlander op zijn sociale media. Voor Van der Poel is het zijn derde opgave op vijf deelnames aan de Tour.

Op zijn sociale media deelde Van der Poel ook zijn gegevens van zijn WHOOP, een activity tracker. Daaruit blijkt dat Van der Poel vannacht amper sliep en hij ook maar 1% hersteld is, ook al was er dus maandag een rustdag in de Tour.