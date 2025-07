Naar het ziekenhuis op de rustdag: Mathieu van der Poel moet de Tour de France verlaten

Mathieu van der Poel moet de Tour de France verlaten. De Nederlander kampt met een longontsteking, laat zijn ploeg weten.

Mathieu van der Poel kleurde de eerste twee weken van de Tour de France met een ritzege op dag twee en enkele dagen de gele trui. De Nederlander werd ook nog eens tweede en twee keer derde in een etappe.

In de slotweek van de Tour lagen er nog kansen op ritwinst voor Van der Poel, onder meer in de slotrit in Parijs. En de Nederlander was ook nog altijd een kandidaat voor de groene trui, hij stond derde in het puntenklassement.

Van der Poel moet Tour verlaten door longontsteking

Zo ver komt het allemaal niet. Van der Poel had de voorbije dagen last van een verkoudheid, maar op de rustdag verslechterde zijn toestand en kreeg hij koorts, laat Alpecin-Deceuninck weten. De Nederlander werd naar het ziekenhuis in Narbonne gebracht.

"Uit medische testen blijkt dat Mathieu last heeft van longontsteking. In overleg met de medische staf werd besloten dat hij de Tour moet verlaten. Zijn gezondheid heeft de hoogste prioriteit, en rust en herstel zijn nu essentieel."



"Mathieu zal verplicht moeten rusten voor minstens een week. Na deze periode zal hij verder medisch onderzoek ondergaan om zijn herstel te beoordelen en de volgende stappen in zijn revalidatie te bepalen."