Philippe Gilbert streng voor Remco Evenepoel: "Moet je kunnen"

Geen Remco Evenepoel meer in de Tour de France. Ex-ploegmaat Philippe Gilbert zag dat Evenepoel zich nooit helemaal op zijn gemak voelde in de Tour.

Toen hij een derde slechte dag op rij beleefde op de Tourmalet, vond Remco Evenepoel het genoeg geweest en stapte hij uit de Tour. Philippe Gilbert sprak zich in La Meuse uit over de opgave van zijn ex-ploegmaat.

"Uit ervaring zou ik zeggen dat een renner niet opgeeft als hij niet ziek of geblesseerd is, maar dat weten we niet", zegt Gilbert. "Je moet met moeilijke momenten kunnen omgaan en soms moeten accepteren dat je je ambities bij moet stellen."

"Dat had hij al gedaan in de Vuelta van 2023, met het succes dat we daarna zagen. Ik heb het gevoel dat er in de toekomst wel nog steeds iets in zit voor hem om de Tour de France te winnen."

Nog veel doelen voor Evenepoel in 2025

"Hij won wel de tijdrit, dat zijn specialiteit is, en het was een etappe die bij hem paste", gaat Gilbert verder. "Maar ik vond hem nooit op zijn gemak rondrijden, hij zat naar mijn indruk vaak op de limiet. Hij maakte vaak kleine foutjes, die hij wel wist goed te maken met zijn wilskracht."

"En er is nog genoeg voor hem om op te focussen dit seizoen, te beginnen met de Clasica de San Sebastian begin augustus - waar hij een record zou kunnen breken door voor de vierde keer te winnen - de GP de Plouay, de races in Canada en natuurlijk de wereldkampioenschappen."