Richard Plugge maakt Bjarne Riis met de grond gelijk na kritiek op Visma-Lease a Bike

Volgens voormalig Tourwinnaar Bjarne Riis zit Jonas Vingegaard niet meer op zijn plaats bij Visma-Lease a Bike. Ploegbaas Richard Plugge zet de Deen duidelijk op zijn plaats.

"Jonas krijgt de steun niet die hij verdient. Dat is een schande en problematisch. Het is volkomen hopeloos hoe ze rijden. Ik snap er helemaal niets meer van. Toon Vingegaard nu eindelijk eens wat respect", schreef Bjarne Riis in zijn column bij B.T.

De Tourwinnaar van 1996 vindt dat Visma-Lease a Bike niet alles op alles zet om Jonas Vingegaard aan de eindzege in de Tour te helpen. Daarmee sluit hij zich aan bij de kritiek van Trine Hansen, de vrouw en manager van Vingegaard.

Plugge dient Riis van antwoord

Bij Visma-Lease a Bike zijn ze niet opgezet met de kritiek van Riis. "Wie is Bjarne Riis? Hij zit ergens in Denemarken vanop afstand te kijken", reageert ploegbaas Richard Plugge duidelijk bij het Algemeen Dagblad.

"We staan sinds 2019 in elke Tour op het podium. Ik ben er wel aan gewend dat iedereen met ons bezig is. De een vindt het geweldig wat we doen, de ander heel stom. Voorlopig staan we tweede en zijn we de grootste uitdager van Pogacar."

Met Simon Yates heeft de ploeg ook een etappe gewonnen, dat is ook nog het doel in de slotweek van de Tour. En er is ook nog altijd het doel om met Vingegaard de Tour te winnen, ook al moet hij vier minuten goedmaken op Pogacar.