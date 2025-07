"Uniek": Wout van Aert zegt nu al toe en koerst binnenkort weer op Belgische bodem

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Voor Wout van Aert staat er nog een belangrijke week op het programma in de Tour de France. Maar Van Aert komt na de Tour ook aan de start voor eigen volk.

In de laatste week van de Tour de France wil Wout van Aert graag nog een etappe winnen in de Tour, het zou zijn tiende zijn in zijn carrière en zijn eerste sinds 2022. Daarnaast wil hij ook Vingegaard helpen om de Tour te winnen.

Het worden dus nog zes drukke dagen voor Van Aert, die daarna even rust zal nemen met zijn gezin. Op donderdag 31 juli zal Van Aert al zeker opnieuw koersen, want dan rijdt hij het na-Tourcriterium van Herentals. Het wordt zijn eerste koers op Belgische bodem sinds de Brabantse Pijl.

Van Aert rijdt na-Tourcriterium van Herentals

Dat kondigde de organisatie maandag tijdens de rustdag aan. "Dat tijdens de tweede rustdag van de Tour de France dit nieuws al mag worden bekendgemaakt is uniek”, zegt directeur Kristof Van Mensel bij Belga.

"Normaal lopen de gesprekken met renners soms tot een dag voor ons na-Tourcriterium. Dat we zo vroeg kunnen juichen, geeft ook wel iets aan over de gretigheid van Wout om in zijn achtertuin mee te rijden."

Vorig jaar reed Van Aert geen enkel na-Tourcriterium, na de Tour legde hij zijn focus meteen op de Olympische Spelen in Parijs. Daar pakte hij brons in de tijdrit, in de wegrit moest Van Aert tevreden zijn met de 37ste plaats.