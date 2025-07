Van der Poel door longontsteking uit de Tour: Vanmarcke onthult de oorzaak

Mathieu van der Poel is met een longontsteking uit de Tour de France verdwenen. Dat hij net op de rustdag zieker werd, is volgens Sep Vanmarcke geen toeval.

Al enkele dagen kampte Mathieu van der Poel met een verkoudheid in de Tour. "Mijn neus zit een beetje dicht, ja. Ik hoop dat het daarbij blijft", zei de Nederlander al daags na de eerste rustdag in de Tour.

Dat gebeurde niet, want op de tweede rustdag werd Van der Poel na de koffierit van Alpecin-Deceuninck steeds zieker en kreeg hij ook koorts. Uiteindelijk moest de Nederlander ook naar het ziekenhuis.

Vanmarcke ziet twee oorzaken voor longontsteking Van der Poel

Er werd bij Van der Poel een longontsteking vastgesteld. Ook Sep Vanmarcke kreeg er tijdens zijn carrière mee te maken. Voor hem is het geen toeval dat Van der Poel net op de rustdag ziek werd.

Hoe vermoeider het lichaam is, hoe moeilijker het is om tegen ziektekiemen te vechten. "Ik vermoed dat zijn lichaam in herstelmodus is gegaan tijdens de rustdag", zegt Vanmarcke bij Het Nieuwsblad. Hij ziet echter nog een andere oorzaak.

De lichamen van de renners worden ook blootgesteld aan verschillende extremen. "Ze rijden in de hitte en gieten koud water over hun hoofd. Na de koers stappen ze in de airco van de teambus of het hotel. En wees maar zeker, niet elke airco is even hygiënisch."