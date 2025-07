"Zijn Tour is mislukt": Bakelants is bikkelhard voor Evenepoel

Remco Evenepoel moest de Tour de France verlaten in de veertiende etappe. Voor de olympische kampioen opnieuw een stevige domper.

Na zijn ongeval op training in december maakte Remco Evenepoel in de heuvelklassiekers zijn rentree in het peloton. Hij won meteen de Brabantse Pijl, maar kende in Luik-Bastenaken-Luik al een stevige terugval.

Die pieken en dalen zouden het hele seizoen terugkeren bij Evenepoel. De Tour was zijn eerste grote doel van het seizoen, na zijn ritwinst en derde plaats vorig jaar wilde Evenepoel minstens even goed doen.

Mislukte Tour van Evenepoel?

Evenepoel won wel opnieuw een tijdrit, maar een klassement rijden lukte niet. Jan Bakelants vindt dan ook dat de Tour mislukte is van Evenepoel. "Eigenlijk wel. Dat is een keiharde conclusie als je een rit hebt gewonnen", zegt hij bij HLN.

"Vorig jaar werd hij derde en pakte hij ook een rit. Dan kan je moeilijk stellen dat die een succesverhaal was." Voor Evenepoel was het wel al zijn derde opgave op zes deelnames aan een grote ronde.

Toch gelooft Bakelants nog altijd in de capaciteiten van Evenepoel als ronderenner. Dan moet Evenepoel wel eens een langere periode zonder blessures kunnen trainen, wat al niet meer lukte sinds zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland in april 2024.