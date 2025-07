"Keuze maken": bondscoach Pauwels zegt Thibau Nys waar het op staat

Thibau Nys lijkt zijn eerste Tour ondanks heel wat tegenslagen toch uit te rijden. Waar en wanneer we Nys dit seizoen nog in actie zullen zien, is maar de vraag.

Na de laatste etappe van de Tour zal Thibau Nys 38 koersdagen in zijn benen hebben, nooit eerder kwam hij daar zo vroeg op het seizoen aan. Voorlopig is het wel nog niet duidelijk of daar nog een vervolg op komt.

Het programma van Nys is na de Tour nog leeg. Het WK eind september in Rwanda en het EK begin oktober in Frankrijk zal Nys wellicht niet rijden. Want het nieuwe seizoen in het veldrijden staat dan voor de deur.

Geeft Nys voorrang aan veldrijden of aan WK?

Bondscoach Serge Pauwels moet het nog eens met Thibau Nys bespreken, maar de kans dat hij dit jaar voor de nationale ploeg zal rijden, is klein. In de toekomst kan het wel, maar dan zal Nys knopen moeten doorhakken.

"Ooit gaat Thibau inderdaad de keuze moeten maken. Geeft hij richting WK en EK prioriteit aan de weg of toch aan de cross", vraagt Pauwels zich af bij Het Nieuwsblad. Volgens Pauwels heeft Nys wel de kwaliteiten om op zijn terrein een wereldtopper te worden.

"Nu al doet hij aan de beste Valverde denken. Dat schept zoveel mogelijkheden, ook op kampioenschappen", zegt Pauwels. Nu is Nys vooral nog aan het ontdekken en er komen in de toekomst nog kansen op een EK en WK.