"Nu al bij de beste ter wereld": bondscoach lovend over nieuwe Belgische hoop

Met Remco Evenepoel is de enige Belg met ambities voor het klassement uit de Tour verdwenen. Bondscoach Serge Pauwels verwacht dat we binnenkort nog een tweede Belg zullen hebben met klassementsambities.

Door de opgave van Remco Evenepoel is Xandro Meurisse van Alpecin-Deceuninck nu de beste Belg in het klassement. Hij is 26ste op een uur en achttien minuten van gele trui Tadej Pogacar.

Met Evenepoel heeft België op dit moment maar één echte klassementsrenner, maar bondscoach Serge Pauwels verwacht ook veel van Jarno Widar. Het 19-jarige toptalent van Lotto is uitstekend bezig bij de beloften.

Wordt Widar nieuwe Belgische hoop?

Widar won dit jaar al de Ronde de l'Isard en onlangs ook de Giro Ciclistico della Valle d'Aosta, waar hij ook de drie laatste etappes won. Eind augustus staat Widar ook aan de start van de Ronde van de Toekomst.

Bondscoach Serge Pauwels gelooft ook erg in de kwaliteiten van Widar. "Laat hem in de Tour met een volledig peloton aan de voet van de Ventoux beginnen, en hij komt met de beste vijftien boven", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Qua watt per kilo hoort hij nu al bij de beste klimmers ter wereld." Het zou Pauwels dan ook niet verbazen als Widar over drie of vier jaar ook in de top tien of top vijf van een grote ronde terug te vinden is.