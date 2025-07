Ouders Remco Evenepoel in tranen in de Tour de France, met nog een opvallende bewering: "Moest het van hem afhangen..."

De ouders van Remco Evenepoel hebben al veel emoties meegemaakt en dat is in de Tour de France van dit jaar niet anders. Ze bezochten de rit naar de Mont Ventoux, zonder dat hun zoon nog aanwezig was in het peloton.

Patrick Evenepoel en Agna Van Eeckhout zijn op bezoek bij Toon Claes, de gewezen topdokter die een verblijf heeft dicht bij de Mont Ventoux. Dat was dus ook een gelegenheid om de wielrenners aan te moedigen tijdens de beklimming van de Mont Ventoux. Alleen is het allemaal wat anders gelopen zoals ze vooraf in gedachten hadden.

Al die renners zien passeren, maar Remco niet, dat was niet evident. "Ja, dat is een hele moeilijke", bekent mama Agna in de reportage van Sammy Neyrinck in Vive le Vélo. "Ik heb toch wel wat tranen gelaten. Je bent niet meer op sportief vlak aan het denken. Je bent meer aan uw kind aan het denken dat op dit moment thuis zit."

Woord 'opgeven' niet in Remco's woordenboek

Overigens doet Agna een opvallende verklaring over haar zoon. "Hij heeft gevochten en heeft moeten horen: nu moet je de Tour verlaten. Het woord opgeven staat niet in zijn woordenboek. Moest het van hem afhangen, zou hij zeker doorgaan. Maar het lukte niet." De geest wilde blijkbaar nog wel, maar het lichaam heeft neen gezegd.

Het is onduidelijk wat Agna Van Eeckhout precies bedoelt met haar uitlatingen. Door aan te geven dat Remco wilde doorgaan, lijkt ze erop te wijzen dat het vooral de ploegleiding van Soudal Quick-Step was die aandrong op een opgave. Het kan natuurlijk ook slechts kwestie zijn hoe je de dingen verwoordt: uiteindelijk hebben de benen beslist.

Beleving Ventoux-rit heel dubbel voor Patrick Evenepoel

Ook voor vader Patrick was het vechten tegen de tranen op de Ventoux. "Voor mij was het heel dubbel. We hadden een bepaalde reden om naar de Ventoux te komen en Remco ook. Dan valt dat weg. Dat hij er niet bij is, maakt het dubbel."