Ploegmaat Pogacar afgemaakt door ex-gele trui en vele anderen: "Afschuwelijk, intimidatie, debiel" vs "Geen bewijs"

Tadej Pogacar geeft al eens kritiek op de koerswijze van andere teams, maar één van zijn ploegmaats maakt zich ook niet bijzonder geliefd. Nils Politt krijgt uit bepaalde hoeken de wind van voren.

De Duitser is in de Tour de man van de eerste koersuren bij UAE Team Emirates-XRG. Dat houdt in om het nodige kopwerk in het peloton voor zijn rekening te nemen, maar ook om ervoor te zorgen dat de voor UAE juiste renners in de ontsnapping zitten. Bepaalde renners worden dan weer ontmoedigd om in de ontsnapping te gaan.

Dat gaat wel eens gepaard met gebaren of discussies, wat het brede wielerpubliek niet altijd kan appreciëren. Op sociale media worden de acties van Politt betreurd. "Politt is de antagonist van deze Tour", schrijft één van de gebruikers zelfs. "Stopt Politt zich nu met zich als een kind te gedragen in de Tour? Zo arrogant", is dan weer een andere mening.

UAE gebruikt zijn machtspositie

Bij In De Waaier was het ook een gespreksonderwerp. "Hij werd boos op renners die willen aanvallen. Wat volkomen debiel is, renners hebben alle recht om aan te vallen", oordeelt Thijs Zonneveld. Jip van den Bos is het daar mee eens. "Ze proberen bij UAE hun machtspositie te gebruiken. Het slaat natuurlijk nergens op. Intimidatie? Ik heb er geen ander woord voor."

Eén van de personen die zich er het sterkst over uitgedrukt heeft, is Thomas Voeckler. Dat is niet de eerste de beste: tijdens zijn actieve carrière werd hij een keertje de bergkoning in de Tour en in 2011 droeg hij ook tien dagen het geel. "Dit is een houding die andere renners afschuwelijk vinden", zegt hij over het gedrag van Politt bij France TV.

Politt riskeert gele kaart voor intimidatie

Bij SBS Sports leverde het ook een discussie tussen de commentatoren op. "Ik zou niet verrast zijn als Politt geel krijgt voor intimidatie", klinkt het bij één van hen. Zijn collega gaf toch wat weerwerk. "Er is geen bewijs van wat hij gezegd heeft, we weten niet wat hij gezegd heeft."