Voor Mathieu van der Poel een redmiddel, maar er hangen ook nog altijd grote vraagtekens rond: "Duidelijke grijze zone"

Soms kan een redmiddel iets zijn wat je uit koers houdt. Bij Mathieu van der Poel is het zo uitgedraaid: dankzij Whoop wist hij dat het het beste was om uit de Tour te stappen.

Het is al lang geen geheim meer dat Van der Poel beroep doet op de slimme armband die statistieken deelt waar je je gezondheid en fitheid mee kan verbeteren. Na zijn opgave in de Tour plaatste Van der Poel zijn Whoop-gegevens online: hij had na een bepaalde nacht amper 1% herstel. Slechts 0,5% van Whoop-leden bevonden zich in dezelfde situatie.

Mathieu van der Poel bleek een longontsteking te hebben. Het was dus terecht dat Whoop alarm sloeg. Het was een verstandige beslissing van Van der Poel om op te geven in de Tour en zijn gezondheid niet in het gedrang te brengen. Dat betekent niet dat alle vraagtekens rond Whoop uit de wereld geholpen zijn. Die zijn er nog steeds.

Whoop en FDA niet akkoord

"Whoop werd vorige week nog op de vingers getikt door het Amerikaanse Geneesmiddelenagentschap FDA voor wat ze doen rond het meten van bloeddruk", haalt Kristof De Mey, docent sporttechnologie en -innovatie aan de UGent, aan in Het Laatste Nieuws. "Volgens Whoop zelf is het een wellness parameter, volgens de FDA is het medisch."

"Een duidelijke grijze zone dus", oordeelt De Mey. Topsportcoach Paul Van Den Bosch is wel voorstander van het gebruik ervan. Hij herinnert zich nog hoe Eddy Merckx destijds argwanend stond tegen pakweg een hartslagmeter. "Je kan heel goed trainen zonder technologie, maar ik denk dat metingen sowieso een toegevoegde waarde hebben."

Redenering Merckx voor argwaan

De redenering van Merckx was dat hij topprestaties leverde zonder enig idee te hebben van de hartslag tijdens die inspanningen. Anno 2025 is dat echter in verschillende sporten, waaronder het wielrennen, niet meer denkbaar.