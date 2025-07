Bakelants streng na mislukt plan Vingegaard en co: "Opzienbarend"

Visma-Lease a Bike probeerde Tadej Pogacar te bestoken richting Col de la Loze. Jonas Vingegaard probeerde wel, maar lang duurde zijn aanval niet.

Op de Col de la Madeleine, op zo'n 70 kilometer van de aankomst, barstte de koers al helemaal los. Jonas Vingegaard versnelde en kreeg natuurlijk Tadej Pogacar mee. Samen zochten ze naar Matteo Jorgenson.

Eens ze bij de Amerikaan waren, werd er niet meer aangevallen en ging iedereen wiel in wiel de afdaling richting de Col de la Loze in. "Ik vond dat Jonas Vingegaard wel heel snel terugschakelde", zegt Jan Bakelants bij Sporza Tour.

Vingegaard stopte snel met aanval op Pogacar

"Het was opzienbarend dat er in de vallei geen plan meer was en iedereen maar iets deed bij Visma. Hij heeft met het zicht op de top niet meer geprobeerd uit vrees om alleen te zitten in de vallei."



"Maar dan hadden ze het geweer van schouders moeten veranderen en misschien moeten mikken op de etappezege." In de vallei viel Jorgenson dan aan en reed hij weg met O'Connor en Rubio, Vingegaard bleef bij Pogacar.

"Jorgenson alleen laten vertrekken leek me zeker niet de goede oplossing." De Amerikaan moest vooraan ook lossen en uiteindelijk keerden uit de achtergrond nog ploegmaats van Pogacar en Vingegaard terug.