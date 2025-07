Nieuwe manager voor Remco Evenepoel? Patrick Lefevere is meteen kritisch

Remco Evenepoel wordt al sinds het begin van zijn carrière bijgestaan door zijn vader als manager. Komt daar binnenkort een einde aan?

Het gonst van de geruchten over een transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Volgens La Gazzetta dello Sport zou de deal afgelopen maandag al afgerond zijn.

Vraag is welke rol zijn vader Patrick Evenepoel in die mogelijke transfer heeft gespeeld. Hij is sinds enkele jaren de manager van zijn zoon en wordt bijgestaan door jurist Sébastien Ledure, die ook de advocaat is van Romelu Lukaku.

In de Britse pers waren er de afgelopen week geruchten dat Patrick Evenepoel niet meer de manager zou zijn van zijn zoon. Alex Carrera, manager van Tadej Pogacar, zou de nieuwe manager van Evenepoel zijn. Dat bleek niet te kloppen.

Wordt Oumi nieuwe manager van Evenepoel?

Patrick Lefevere denkt wel dat Evenepoel binnenkort een nieuwe manager zal hebben. "Hij heeft een schone en slimme madame. Ik denk dat Oumi weldra zijn manager zou zijn. Wat niet gezond zou zijn", zegt hij bij Krant van West-Vlaanderen.

Lefevere vindt dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen werk en privé. Zo nodigde hij nooit renners of ploegleiders bij hem thuis uit. Heeft Evenepoel dan nood aan een onafhankelijke manager?