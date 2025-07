"Stinkt aan alle kanten": komt viervoudig Tourwinnaar Chris Froome in nauwe schoentjes?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

INEOS Grenadiers heeft de Sloveense verzorger David Rozman naar huis gestuurd in de Tour. Ook viervoudig Tourwinnaar Chris Froome kende Rozman goed.

David Rozman is door het internationale testagentschap ITA uitgenodigd om over beschuldigingen te praten rond mogelijke betrokkenheid bij een dopingzaak. Rozman zou in 2012 berichten hebben uitgewisseld met de Duitse dopingarts Mark Schmidt.

Schmidt werd in 2021 veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij illegale bloedtransfusies had uitgevoerd. Rozman werkt al lang als verzorger en masseur voor Team Sky en het huidige INEOS Grenadiers, onder meer voor Bradley Wiggins en Chris Froome.

Froome verwijderde tweets over Rozman

De viervoudige Tourwinnaar vertoonde onlangs wel vreemd gedrag. "Froome heeft alle foto's en tweets die hij in het verleden deelde verwijderd. Dan schreef hij dat hij de beste soigneur ter wereld is", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier.

"Ik bedoel: hij heeft je sowieso gemasseerd... Het is Team Sky ten voeten uit. Juist omdat hij het gaat verwijderen, denken we allemaal: er moet iets aan de hand zijn. Het is heel raar en heel dom."

"Het stinkt weer aan alle kanten. Het is van lang geleden, want de tweets zijn van 2012. Maar het blijft natuurlijk relevant. Als het waar is, dan moet je dit soort figuren, die doping hebben gefaciliteerd, uit de sport krijgen. Het lijkt me logisch dat er een onderzoek komt."