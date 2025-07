Waarom nam Vingegaard niet over van Pogacar? Niermann doet tactiek Visma-Lease a Bike uit de doeken

Jonas Vingegaard nam op de slotklim niet over van Tadej Pogacar en kwam uiteindelijk twee seconden te laat voor de etappewinst. Bij Visma-Lease a Bike verdedigen ze hun tactiek.

Visma-Lease a Bike dacht niet meer aan de eindwinst met Jonas Vingegaard in de laatste bergrit in de Tour. De Deen moest al ruim vier minuten goedmaken op Pogacar en dat was een onmogelijke opdracht.

Vingegaard nestelde zich de hele etappe in het wiel van Pogacar, de Deen nam niet over. De gele trui liet Arensman een halve minuut wegrijden, maar Vingegaard rekende op Pogacar om de kastanjes uit het vuur te halen.

Visma-Lease a Bike wilde enkel de etappe winnen

Uiteindelijk zette Lipowitz zich op kop om de geloste Onley op meer afstand te houden, waardoor ze nog heel dicht bij Arensman kwamen. Vingegaard sprintte nog naar de meet, maar werd tweede op twee seconden.

"Het was nipt, maar we hebben helaas niet gewonnen", vertelde Grischa Niermann, Head of Racing van Visma-Lease a Bike, bij WielerFlits. "Wat ons plan was? Volgen, want we waren zeker dat UAE en Tadej voor de rit zouden gaan."

"We wilden winnen en dit was de manier om Tadej te verslaan, om hem te laten werken." Dat plan mislukte dus, Vingegaard zal wellicht voor het eerst sinds 2021 geen etappe winnen in de Tour.