Bondscoach Pauwels kreeg van één Belg slecht nieuws: "Hij heeft geen interesse"

Het WK in Rwanda wordt pas over twee maanden gereden. Toch weet bondscoach Serge Pauwels al een hele tijd dat hij op één Belg niet zal kunnen rekenen.

Heel wat renners hebben geen zin in het WK in Rwanda. Onder meer Ben O'Connor en Mathieu van der Poel, de nummers twee en drie van het WK in Zürich, lieten al weten dat ze het WK dit jaar laten schieten.

Ook één Belg gaat al zeker niet. "Tim Wellens is de eerste en enige die niet meewilde. Dat heeft hij al in de winter tegen me gezegd. Hij heeft geen interesse om naar Rwanda te gaan, jammer genoeg", zegt bondscoach Serge Pauwels bij Vive le Vélo.

Er zijn heel veel hoogtemeters in Rwanda, maar toch zou het parcours Wellens wel moeten liggen. Zeker met de manier waarop hij bergop rijdt tijdens de Tour. Toch bedankt Wellens dus voor een WK-selectie.

Wellens wil Pogacar te vriend houden

De aanwezigheid van zijn ploegmaat Tadej Pogacar speelt zeker een rol. Vorig jaar in Zürich moest Wellens op kop rijden na de aanval van Pogacar, maar dat duurde slecht een paar minuten. Dat lijkt Wellens nu niet meer te willen doen.

"Voor Pogacar is het een groot doel. Vandaag de dag is koers minder een kwestie van het parcours, maar van een tegen allen: hoe ga je Pogacar kloppen? Tim is heel graag gezien door Pogacar en dat is wederzijds."