Vingegaard heeft speciaal plan voor slotweekend, maar krijgt meteen kritiek: "Wat is dat nu?"

Jonas Vingegaard heeft zich neergelegd bij het feit dat hij de Tour niet voor de derde keer zal winnen. De Deen wil dan ook opvallend koersen in het slotweekend van de Tour, maar krijgt meteen kritiek.

Op La Plagne eindigde Jonas Vingegaard voor het eerst voor Tadej Pogacar in een etappe, waardoor hij twee seconden dichterbij kwam door de bonificaties. De Deen heeft wel nog altijd een achterstand van 4'24" op Pogacar.

Vingegaard feliciteerde Pogacar na de laatste aankomst bergop en beseft dat hij voor de derde keer tweede zal worden na de Sloveen in de Tour. "Ik denk dat de strijd nu gestreden is", zei Vingegaard bij het Deense TV2.

"Het is moeilijk om zaterdag en in Parijs nog iets te doen. Ik rijd liever veiliger, dus ik zou misschien wel eens achteraan kunnen eindigen, omdat ik me nu een beetje in niemandsland bevind. Ik moet accepteren dat Pogacar beter is en dat doe ik nu."

Riis begrijpt uitspraak van Vingegaard niet

Het plan van Vingegaard leverde hem meteen kritiek op van zijn landgenoot Bjarne Riis. "Niemandsland, wat is dat nu weer? Ik heb nog nooit gehoord van de tweede in de Tour dat die achteraan het peloton rijdt. Wat is dat nu?", zegt hij bij BT.

Vingegaard doelt wellicht op het feit dat hij een achterstand heeft van 4'24" op Pogacar, maar ook een voorsprong van 6'45" op Lipowitz. "Dat hij accepteert dat iemand sterker is, prima. Maar hij moet zijn plaats wel verdedigen", stelt Riis nog.