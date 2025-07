Moet Van Aert vrezen? Bakelants ziet reden waarom Pogacar wél zal meestrijden op Montmartre

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In de Tour de France staat enkel nog de slotrit op het programma. Door de toevoeging van Montmartre wordt het wel een andere etappe, maar Jan Bakelants is fan.

Geen officieus WK sprinten meer op de Champs-Élysées na enkele rondjes in Parijs in de slotrit van de Tour. Ook de champagne aan het begin van de etappe zal wellicht achterwege blijven bij gele trui Tadej Pogacar.

Want de organisatie voegde de beklimming van Butte Montmartre toe aan de slotrit, in de laatste 40 kilometer moeten de renners drie keer over de beklimming van een kilometer aan gemiddeld 4,8%.

"Ik ben heel blij dat ASO het aangedurfd heeft om de lange traditie te doorbreken", zei Jan Bakelants bij VRT1. "Als renner vond ik die rit strontvervelend, als kijker nog meer." En de sprinters zijn volgens Bakelants op voorhand niet kansloos.

Wil Pogacar winnen in het geel op de Champs-Élysées?

Onder meer Merlier en Milan moeten de slotrit aankunnen, maar onder meer Wout van Aert zal ook aanvallen. Volgens Bakelants wordt het een heel mooie koers en een spektakel van de bovenste plak.

Bakelants denkt dat Pogacar zich ook zal mengen. "Hij vindt in Parijs iets waardoor hij meer getriggerd zal zijn dan nog maar eens mee te doen voor winst op een col buiten categorie. Misschien pakt Pogacar in Parijs wel zijn 5e ritzege in deze Tour? Hij zal op de afspraak zijn."