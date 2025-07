Prikkelt hij Pogacar? Vingegaard hakt voor het einde van de Tour al knoop door

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Tour was Tadej Pogacar duidelijk beter dan Jonas Vingegaard, de Deen moet opnieuw genoegen nemen met de tweede plaats. Neemt hij revanche in de Vuelta?

Na 2021 en 2024 zal Jonas Vingegaard voor de derde keer tweede worden in de Tour na Tadej Pogacar. Met zijn eindzeges in 2022 en 2023 staat Vingegaard al voor het vijfde jaar op rij op het podium van de Tour. In tegenstelling tot vorig jaar zit het seizoen van Vingegaard er echter nog niet op. Toen reed de Deen na de Tour nog de Clasica San Sebastian en de Ronde van Polen, maar midden augustus zette hij al een punt achter zijn seizoen. Volgt Pogacar het voorbeeld van Vingegaard? "Als ik het vergelijk met vorig jaar, voel ik me veel beter", zegt Vingegaard bij L’Équipe. "Toen was ik helemaal leeg na de Tour. Nu niet. Ik zal een weekje rusten, maar ik kan niet wachten tot de Vuelta begint." Voor Vingegaard wordt het zijn derde deelname aan de Vuelta. In 2020 werd hij anoniem 46ste, in 2023 werd hij tweede na zijn ploegmaat Sepp Kuss. Nu heeft de Deen zijn zinnen gezet op een eerste eindzege. Tadej Pogacar heeft nog niet beslist of hij aan de start komt van de Vuelta, dat doet hij na de Tour. De Sloveen reed in 2019 al eens de Vuelta en werd toen derde. Ook Pogacar won de Vuelta dus nog nooit. Prikkelt de deelname van Vingegaard hem om nog eens de strijd aan te gaan?