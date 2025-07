'Van Aert stelt Pauwels en Evenepoel teleur en heeft andere doelen dit jaar'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert pakte op de laatste dag vande Tour de France een bijzonder mooie ritzege door weg te rijden van Tadej Pogacar op Montmartre. Op het WK in Rwanda lijkt hij de strijd met de Sloveen niet aan te gaan.

Met zijn zware valpartij in de Vuelta en de daarbij horende revalidatie, het veldritseizoen, de klassiekers, de Giro en de Tour heeft Wout van Aert tien bijzonder drukke maanden achter de rug.

Na de Tour zou hij de knoop doorhakken over zijn deelname aan het WK in Rwanda, maar volgens HLN is die beslissing al genomen. Van Aert laat het WK aan zich voorbij gaan en mikt op andere doelen.

Bondscoach Serge Pauwels had Van Aert zondagavond nog proberen te overtuigen. Hij vergeleek de beklimming van Montmartre met de laatste beklimming van de WK-wegrit, op drie kilometer van de streep, en zag veel gelijkenissen.

Van Aert naar Duitsland en Canada?

Zonder succes dus, want Van Aert zou dus niet aan de start staan van het WK. Evenepoel zal dus niet kunnen rekenen op zijn steun. Ook vorig jaar stond Van Aert niet aan de start van het WK, dat was toen het gevolg van zijn zware valpartij in de Vuelta.

Van Aert zou nu zo'n drie weken geen koersen rijden, hij zou hervatten in de Ronde van Duitsland (20 tot 24 augustus). Ook de Canadese koersen in Québec (12 september) en Montréal (14 september) zouden op zijn programma staan.