Bondscoach verklapt halve WK-ploeg en geeft realistische stand van zaken over Van Aert: dit is wat Wout écht denkt

Niemand zal de bondscoach kunnen verwijten er niet alles aan te doen om Wout van Aert te overtuigen om het WK te rijden. De kans dat het Serge Pauwels lukt, blijft klein.

Op Instagram deed hij nog een lovenswaardige poging. Pauwels plaatste wat cijfers online van de Kimihurura, de laatste klim op het WK, om te doen uitschijnen dat die wel wat weg heeft van de Montmartre, waar Wout van Aert zondag uitpakte. Een slimme poging, maar het is weinig waarschijnlijk dat zoiets Van Aert overstag doet gaan.

Bij Sporza kondigt Pauwels ondertussen de helft van de WK-ploeg aan: Remco Evenepoel, Ilan Van Wilder, Tiesj Benoot en Victor Campenaerts zullen er altijd bij zijn. En Van Aert? "Voor mij is het een dunne lijn tussen enerzijds accepteren wat iemand met een status als Wout zelf wil en anderzijds hem wel nog overtuigen om mee te gaan."

Grotere kans dat Van Aert WK niet rijdt dan omgekeerd

Pauwels wil zich dus niet zomaar neerleggen bij de scepsis van Van Aert, uitgerekend omdat hij zelf echt gelooft dat Wout een belangrijke rol kan spelen. "Maar het zal eerder niet dan wel zijn", blijft Pauwels wel realistisch. Dat heeft veel te maken met de manier waarop Van Aert in 2025 zijn seizoen opbouwde of moest opbouwen.

Het begon immers met een revalidatie en daarna kwamen het voorjaar, de Giro en pas nog de Tour. "Zijn inschatting is dat het wat te veel zal vergen van hem - fysiek, maar vooral ook mentaal - om nog naar het WK te gaan." Zo onthult Pauwels hoe Van Aert er nu eigenlijk écht over denkt, wat we tot nu toe nog altijd niet gehoord hadden.

Van Aert krijgt nog tijd

Pauwels houdt de deur op een kier. Als Van Aert binnen twee weken zijn kar zou keren en alsnog naar het WK zou willen, is dat voor de bondscoach prima. "Ik wil hem zelf nog eens spreken en zijn beslissing uit zijn mond horen."