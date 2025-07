Dankzij de aanpak van AG Insurance-Soudal: sprookje voor Le Court ondanks menstruatie

Kim Le Court-Pienaar heeft als eerste Afrikaanse vrouw ooit een etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. En dat terwijl ze zich eigenlijk niet zo goed voelde.

"Ik voelde me eigenlijk niet zo goed vandaag", verraste Kim Le Court in een interview na haar zege. "Het is de tijd van de maand voor mij en mijn lichaam is dan meer vermoeid dan normaal. Dat is waar wij vrouwen door moeten."

Dat Le Court toch kon presteren ondanks haar menstruatie is volgens ploeggenote Justine Ghekiere niet abnormaal. "Ze zijn daar in de ploeg heel hard mee bezig", zegt ze in het programma Maarten en Marijn.

AG Insurance-Soudal werkt met slaapcoach

"We moeten alle data ingeven en dan kijken ze hoe ze ons het best kunnen bijstaan op dat soort momenten. We hebben sinds kort ook een slaapcoach. Als ik zelf ongesteld ben, is mijn temperatuur wat hoger."

"We krijgen nu matrassen die die lichaamstemperatuur naar beneden haalt. Dat helpt wel. Ze willen dat je gewoon menstrueert, omdat dat een teken van gezondheid is", zegt Ghekiere. "We hebben ook specifieke meetings over dit onderwerp met het team. Er wordt open over gepraat."

AG Insurance-Soudal heeft op korte termijn heel veel stappen gezet. "Dit is mijn derde jaar bij de ploeg en het gaat nu naar de perfectie. Ik kan niets aanhalen dat niet goed loopt. En dat zie je ook aan onze resultaten."