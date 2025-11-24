"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

Tien jaar na de laatste editie komt Tom Boonen terug met 'Boonen & Friends' in Mol. Boonen was verrast hoeveel mensen hem zelf contacteerden om te mogen deelnemen.

In 2009 daagde Tom Boonen enkele collega's uit voor een veldrit aan het Zilvermeer in Mol, met als inzet geld ophalen voor het goede doel. Het werd een succes en er volgden nog enkele edities, in 2015 was de laatste.

Tien jaar later organiseren Tom Boonen en Wilfried Peeters, ploegleider bij Soudal Quick-Step, nog eens een eenmalige editie. Op zaterdag 29 november staan dan ook heel wat mooie namen aan de start.

Deelnemers Boonen & Friends

En Boonen vond heel wat bereidwilligen om mee te doen. "Ik schrok hoeveel vrienden ik nog heb", zegt Boonen bij Sporza. "Ik kreeg veel telefoons van ex-collega's die graag terugkeren."

Bij de profs komen onder meer Tiesj Benoot, Tim Merlier, Paul Magnier, Jordi Meeus, Stan Dewulf, Edward Theuns, Florian Vermeersch, Dylan Teuns, Yves Lampaert en Michal Kwiatkowski aan de start.

Voor de vrouwen konden onder meer Shari Bossuyt, Lotte Claes, Nicky Degrendele, Julie De Wilde, Mieke Dockx, Justine Ghekiere en Margot Vanpachtenbeke gestrikt worden.

Ook het kransje ex-profs is bijzonder mooi met Tom Boonen zelf, Niels Albert, Jan Bakelants, Alessandro Ballan, Nico Mattan, Johan Museeuw, Zdenek Stybar, Sven Vanthourenhout, Erwin Vervecken...