"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

Mathieu van der Poel kwam dan toch aan de start in de Wereldbeker in Benidorm. Het weer en twee weken training hebben daar volgens Thijs Zonneveld een grote rol in gespeeld.

Eerst niet en dan toch weer wel. Mathieu van der Poel is deze week vaak van gedacht veranderd als het gaat over zijn deelname aan de Wereldbeker in Benidorm. Zaterdagmiddag werd de knoop doorgehakt en besliste hij om wel te starten.

Was Van der Poel uitgekeken op trainen?

En dat had volgens Thijs Zonneveld twee oorzaken. "Hij had gewoon te veel zin om te koersen", zegt de Nederlandse analist bij In De Waaier. "Hij is gewoon best wel goed in orde en hij was ook klaar met dat trainen de hele tijd."

Natte parcours in voordeel van Van der Poel

Van der Poel was al twee weken aan het trainen in Spanje. Ook het weer en de gevolgen die dat met zich meebracht hebben volgens Zonneveld zeker meegespeeld in de beslissing van Van der Poel om toch aan de start te komen in Benidorm.

"Ik denk dat we niet moeten onderschatten dat hij gekeken heeft naar het parcours, en dat het er modderiger en langzamer was dan in andere jaren. Dat het niet zo super droog en hard erbij lag."

"We hebben natuurlijk afgelopen jaren gezien dat het in Benidorm best wel een beetje link was. Ik snap dat als Van der Poel er dan eentje moet skippen, hij die dan doet. Hij was in de buurt en dan gaat het ook nog een beetje regenen. Dan heeft hij gewoon gedacht: laten we die Wereldbeker ook nog even meevegen."