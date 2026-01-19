Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

Jasper Philipsen liet zich in Benidorm overtuigen om mee te doen aan een veldrit. Thijs Zonneveld zag José De Cauwer daarin een belangrijke rol spelen.

Philipsen sluit weddenschap met De Cauwer en Van der Poel

Na zijn overwinning in Benidorm schoof Mathieu van der Poel nog even aan bij de analisten van Play Sports en Pickx Sports met daarbij ook zijn ploegmaat Jasper Philipsen. En die sloot een opvallende weddenschap met José De Cauwer en Mathieu van der Poel.

"We zijn hem al een paar jaar aan het pushen om ook eens een cross te rijden. Ik denk dat Heusden-Zolder een perfecte wedstrijd zou zijn voor hem", zei Van der Poel. "Dat is dan afgesproken en er zijn getuigen."

Zonneveld lovend voor De Cauwer

José De Cauwer wilde de weddenschap dan nog officieel vastleggen met een handdruk met Philipsen. Na wat aarzelen drukte Philipsen dan toch de hand van De Cauwer. "Hij snapte het helemaal", is Thijs Zonneveld lovend voor De Cauwer.

"Hij voelde het moment precies goed aan", zegt Zonneveld in zijn podcast In De Waaier. Philipsen leek dan weer spijt te hebben van zijn uitspraak. "Hij dacht echt: hoe klim ik uit m'n zelfgegraven gat?"

"Je kan niet José De Cauwer, de professor van de koers, met zijn hand laten staan. Nu staat het op beeld. Hopelijk gaat het er van komen", stelt Zonneveld nog.



