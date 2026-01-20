Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"
Foto: © photonews

De onverwachte deelname van Mathieu van der Poel aan de cross in Benidorm zorgde voor de nodige reacties. Bart Wellens licht toe hoe die beslissing tot stand kwam en welke gewoontes daarbij een rol spelen.

Onverwachte start in Benidorm

Van der Poel had eerder laten weten niet te zullen deelnemen, waardoor zijn aanwezigheid voor velen verrassend was. Wellens geeft aan dat niet alleen de staf, maar ook de renners verrast waren door zijn plotselinge opduiken aan de start. “Ik was toch verrast dat Mathieu aan de start stond. Niet enkel ik trouwens, ook de renners”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Volgens Wellens waren er vooraf al signalen dat Van der Poel in de buurt trainde. Dat maakte een deelname minder onlogisch, zeker omdat een korte inspanning volgens hem geen nadeel hoeft te zijn.

Hij verwijst daarbij naar de rol van trainers, die in het moderne wielrennen vaak doorslaggevend zijn bij dergelijke keuzes. “Als je toch in de buurt bent, waarom zou je dan niet starten? Dat uurtje cross kan geen kwaad.”

Bekende patronen

Wellens schetst dat Van der Poel al langer de neiging heeft om zelf richting te geven aan zijn programma. Hij verwijst naar eerdere periodes waarin de renner zelf bepaalde hoe trainingen werden ingevuld. “Als Mathieu wil starten, dan krijgt hij doorgaans zijn zin.”

Lees ook... Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"
Volgens Wellens is begeleiding op topniveau noodzakelijk, maar blijft Van der Poel invloed uitoefenen op beslissingen. Wanneer hij iets aangeeft en ploegmaats dat ondersteunen, volgt de keuze meestal snel. “Dat was vroeger, toen ik nog voor de broers Roodhooft werkte, reeds zo. Toen bepaalde Mathieu wat er op training gedaan werd, hoe er getraind werd”, besluit Wellens.

