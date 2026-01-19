📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

We weten welk 'wapen' de ploeg van Mathieu van der Poel achter de hand heeft om schitterende prestaties mee te leveren: die mooie witte Canyon. Slechts één andere fiets scoorde nog beter en is verkozen tot racefiets van het jaar 2026.

Het afgelopen weekend vond in Kortrijk de fietsbeurs Velofollies plaats. Daar werd vrijdag door het magazine 'Grinta!' al de award voor racefiets van het jaar uitgereikt. Een zeskoppige vakjury heeft de tien fietsen die in aanmerking kwamen voor deze verkiezing gewikt en gewogen. De prijs ging naar de RCR-F Pro van Van Rysel (foto hierboven).

Op deze fiets rijden de renners van wielerploeg Decathlon CMA CGM meestal. Volgens Bart Vandermaelen van 'Grinta!' is het zeker geen fiets voor elke recreant. "Maar amateurrenners of fanatieke wielertoeristen die na elke rit graag in de Strava-analyses duiken, hebben aan deze Van Rysel een interessante en heel betaalbare optie." Daar tel je 4500 euro voor neer.

Canyon op de tweede plaats

Op de tweede plaats is de Canyon Aeroad CF SLX 7 Di2 geëindigd. Bij Canyon stonden ze met deze fiets graag te pronken op Velofollies, en met de oorkonde die de tweede plaats bewijst. Canyon zit in exact dezelfde prijsklasse als Van Rysel en de samenwerking met wielerploeg Alpecin-Premier Tech levert dus goede reclame op. 

Mathieu van der Poel heeft ook een persoonlijke overeenkomst lopen met Canyon. Hij rijdt op een gepersonaliseerde Aeroad CFR. Uiteraard doet hij ook beroep op bepaalde onderdelen die ook op de fiets die zo dicht bij de hoofdprijs kwam zijn gemonteerd. Zo hanteert Van der Poel ook het draadloze elektronische schakelsysteem Di2 van Shimano. 



Lees ook... "Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

De derde plaats in de verkiezing van racefiets van het jaar 2026 ging naar Isaac Meson. Met de Intropy Speedster Race EVO van het Chinese merk Incolor viel ook een vrij onbekende fiets in de prijzen: deze fiets veroverde de juryprijs. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

14:00
Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

09:00
"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

12:30
"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

13:30
Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

13:00
📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

12:00
"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

11:00
Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

10:00
Zo doen resem Alpecin-renners Van der Poel overstag gaan: "Ze hebben mij hele week gedwongen"

Zo doen resem Alpecin-renners Van der Poel overstag gaan: "Ze hebben mij hele week gedwongen"

19:00
Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

08:30
Thibau Nys ook opgelucht na tweede plaats en zegt wat moeilijk blijft

Thibau Nys ook opgelucht na tweede plaats en zegt wat moeilijk blijft

08:00
Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

07:30
Philipsen crossweddenschap aangesmeerd door Van der Poel en De Cauwer: "Maken me gek"

Philipsen crossweddenschap aangesmeerd door Van der Poel en De Cauwer: "Maken me gek"

20:00
Primeur bewijst het: Van der Poel zorgt voor aardverschuiving in de cross met late beslissing

Primeur bewijst het: Van der Poel zorgt voor aardverschuiving in de cross met late beslissing

18/01
De Cauwer gelooft amper hoe het blijft duren bij Van Aert

De Cauwer gelooft amper hoe het blijft duren bij Van Aert

21:30
Heel goed nieuws over Van Aert countert grote ontgoocheling: "Het was echt pijnlijk voor hem"

Heel goed nieuws over Van Aert countert grote ontgoocheling: "Het was echt pijnlijk voor hem"

15:30
Tim Merlier heeft heel goed nieuws na erg moeilijke maanden

Tim Merlier heeft heel goed nieuws na erg moeilijke maanden

18/01
Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert Interview

Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert

18/01
Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

18/01
Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

18/01
Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen

Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen

18/01
Jurgen Foré onthult wisselende tactiek van Quick-Step op transfermarkt

Jurgen Foré onthult wisselende tactiek van Quick-Step op transfermarkt

18/01
"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg

"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg

17/01
Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

17/01
📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

17/01
"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

17/01
Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

17/01
Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

17/01
Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

17/01
Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

17/01
Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon Naast de fiets

Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon

17/01
Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

17/01
Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

17/01
Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

17/01
Roglic heeft grote plannen en dringt zelf aan om Belgisch renner daarin te betrekken

Roglic heeft grote plannen en dringt zelf aan om Belgisch renner daarin te betrekken

17/01
Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

17/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Tadej Pogacar Jasper Philipsen Felipe Orts Sep Vanmarcke Jose De Cauwer Jasper Stuyven Jonas Vingegaard Rasmussen Axel Merckx Erwin Vervecken Sven Vanthourenhout Tim Merlier Ceylin Del Carmen Alvarado Davide Bramati Niki Terpstra Maxim Van Gils Toon Aerts

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved