📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

We weten welk 'wapen' de ploeg van Mathieu van der Poel achter de hand heeft om schitterende prestaties mee te leveren: die mooie witte Canyon. Slechts één andere fiets scoorde nog beter en is verkozen tot racefiets van het jaar 2026.

Het afgelopen weekend vond in Kortrijk de fietsbeurs Velofollies plaats. Daar werd vrijdag door het magazine 'Grinta!' al de award voor racefiets van het jaar uitgereikt. Een zeskoppige vakjury heeft de tien fietsen die in aanmerking kwamen voor deze verkiezing gewikt en gewogen. De prijs ging naar de RCR-F Pro van Van Rysel (foto hierboven).

Op deze fiets rijden de renners van wielerploeg Decathlon CMA CGM meestal. Volgens Bart Vandermaelen van 'Grinta!' is het zeker geen fiets voor elke recreant. "Maar amateurrenners of fanatieke wielertoeristen die na elke rit graag in de Strava-analyses duiken, hebben aan deze Van Rysel een interessante en heel betaalbare optie." Daar tel je 4500 euro voor neer.

Canyon op de tweede plaats

Op de tweede plaats is de Canyon Aeroad CF SLX 7 Di2 geëindigd. Bij Canyon stonden ze met deze fiets graag te pronken op Velofollies, en met de oorkonde die de tweede plaats bewijst. Canyon zit in exact dezelfde prijsklasse als Van Rysel en de samenwerking met wielerploeg Alpecin-Premier Tech levert dus goede reclame op.

Mathieu van der Poel heeft ook een persoonlijke overeenkomst lopen met Canyon. Hij rijdt op een gepersonaliseerde Aeroad CFR. Uiteraard doet hij ook beroep op bepaalde onderdelen die ook op de fiets die zo dicht bij de hoofdprijs kwam zijn gemonteerd. Zo hanteert Van der Poel ook het draadloze elektronische schakelsysteem Di2 van Shimano.





Lees ook... "Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout›

De derde plaats in de verkiezing van racefiets van het jaar 2026 ging naar Isaac Meson. Met de Intropy Speedster Race EVO van het Chinese merk Incolor viel ook een vrij onbekende fiets in de prijzen: deze fiets veroverde de juryprijs.